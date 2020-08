Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zwei Verletzte bei Unfall mit Quad

Ottmansdorf, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Samstag gegen 13:00 Uhr rangierte eine 34-jährige Fahrzeugführerin aus einem Grundstück in Ottmannsdorf heraus. Hierbei übersah sie ein Quad, welches auf der bevorrechtigten Straße fuhr. Die 58-jährige Fahrerin des Quads konnte eine Kollision nicht mehr verhindern und so kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Dabei wurde die Quadfahrerin und deren 37-jährige Mitfahrerin leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von jeweils ca. 3000 Euro.

