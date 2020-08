Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Holzdiebstahl mit Beutegut im Wert von 700 wird aufgeklärt

Reichmannsdorf (ots)

Am Donnerstagabend wurden zwei Holzdiebe beobachtet und konnten überführt werden. Kurz vor 21 Uhr teilte der Bauleiter eines Baulagers in Reichmannsdorf mit, dass zwei männliche Personen unberechtigt große Mengen Holz im Wert von etwa 700 Euro von einem umfriedeten Lagerplatz auf den mitgebrachten Anhänger laden und zum Abtransport vorbereiten würden. Trotz Ansprache hätten sie die Diebstahlshandlung fortgesetzt und seien im Anschluss in ihrem Fahrzeug geflüchtet. Aufgrund gefertigter Bilder vom Fahrzeug gelang es den eingesetzten Beamten, die Halteranschrift zu überprüfen und so einen der Beschuldigten ausfindig zu machen. Der 53-Jährige aus Großgeschwenda räumte die Tat ein - gegen ihn sowie seinen Bekannten wird wegen des Verdachts des Besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt.

