Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Warnung vor Email/- und Faxsendungen an Kleingewerbetreibende - Firma BIS Bürger Info & Systeme

Landkreise Saalfeld/Rudolstadt, Saale-Orla, Sonneberg (ots)

Derweil häufen sich im Saale-Orla-Kreis Anzeigenerstattungen von Kleinunternehmern, welche Werbeanzeigen im Branchenwegweiser (insbesondere für Schleiz) geschalten haben. Per E-Mail oder per Fax wurden bisher sechs Geschädigte von einer sogenannten Firma BIS BÜRGER INFO SYSTEME D.O.O. - Jurija Gagarina 231 - 11197 Beograd/SRB angeschrieben und überrumpelt, sodass es beinahe zu betrügerischen Vertragsabschlüssen kam. Den Kleinunternehmern wurde fälschlicherweise suggeriert, dass ihre Werbeanzeigen auslaufen würden und die Firma BIS, als neuer Partner, sich um neue Layouts etc. kümmern würde. Die Personen hinter der Firma täuschen, bisherigen Ermittlungen zufolge, das Auslaufen der alten Verträge vor, um eigens neue Verträge abzuschließen und die Kunden somit in eine teure Abo-Falle zu locken. Daher ergeht der Hinweis, auf derartige Schreiben äußerst sensibel zu reagieren und sich bei Ungereimtheiten an die PI Saale-Orla oder an die nächste zuständige Polizeidienststelle zu wenden. Unterschreiben Sie keinesfalls voreilig scheinheilige Verträge!

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1504

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell