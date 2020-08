Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Hauswand besprüht

Tanna, Saale-Orla-Kreis (ots)

In der Nacht von Montag zu Dienstag wurde in Tanna in der Bahnhofstraße die Hauswand eines Wohnhauses mit großen schwarzen Buchstaben beschmiert. Diese sind ca. 2 m groß.

Hinweise zu dieser Sachbeschädigung nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla unter 03663/4310 entgegen.

