Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zündelei auf Feld -

Neustadt/Orla (ots)

Am 09.08.2020 gegen 03:15 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Feldbrand am Ortsausgang Neustadt/ Orla Richtung Weltwitz gerufen. Vor Ort konnten mehrere brennende Stellen im losen Getreidestroh entdeckt werden. Nur durch das schnelle Eingreifen der Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Neustadt/ Orla konnte ein größere Flächenbrand verhindert werden. In der gleichen Nacht zogen ein oder mehrere Täter durch die Triptiser Straße in Neustadt/ Orla. Dort wurde der Einkaufswagen eines Supermarktes entwendet, zwei Verkehrszeichen umgeknickt und vier Leitpfosten aus der Verankerung gerissen. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme konnten der Einkaufswagen und die Leitpfosten aufgefunden werden. Bei den beiden oben genannten Sachverhalten kommen möglicherweise der oder die gleichen Tätverdächtigen in Frage. Hinweise zu dem oder den Tätern nimmt die Polizeiinspektion unter der Tel.-Nr.: 03663-4310 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell