Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unbekannte trieben ihr Unwesen auf Kindergartenspielplatz

Lauscha (ots)

In der Nacht vom 08.08. zum 09.08.2020 betraten gegen 02:30 Uhr unberechtigt Personen das Außengelände des Kindergartens "Hüttengeister" in Lauscha. Hier zerstörten sie zwar nichts, verteilten jedoch das vorhandene Sammelsorium an Spielgerät auf dem ganzen Gelände an anderen Orten. So stellten sie zum Beispiel eine Rutsche und ein Schaukelpferd auf das Dach eines Holzschuppens. Ein Anwohner wurde durch die Geräuschentwicklung wach und versuchte, die Täter zu verscheuchen. Die Einrichtungsleitung erstattete Anzeige wegen Hausfriedensbuchs gegen Unbekannt. Wer sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich in der Polizeiinspektion Sonneberg unter 03675/8750 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Sonneberg

Telefon: 03675 875 0

E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell