Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Kraftfahrer mit 1,50 und 1,82 Promille erwischt

Sonneberg (ots)

In der Nacht von Samstag zu Sonntag wurden durch die Polizei Sonneberg Verkehrskontrollen durchgeführt. Gegen 22 Uhr stellten die Beamten in der Oberlinder Straße einen 29 jährigen Mercedesfahrer fest, der bei dem durchgeführten Atemalkoholtest einen Wert von 1,50 Promille erbrachte. Etwa vier Stunden später, ca. 02:00 Uhr am Sonntagmorgen kontrollierten die Beamten in der Neustadter Straße einen Subaru, dessen 32 jähriger Fahrer war mit 1,82 Promille ebenfalls erheblich alkoholisiert. Beide Fahrzeugführer wurden einer Blutprobenentnahme im Sonneberger Krankenhaus zugeführt. Ihre Führerscheine wurden sichergestellt, ein Ermittlungsverfahren wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

