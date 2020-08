Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Pkw-Fahrer mit Messer bedroht

Saalfeld (ots)

Wegen Bedrohung und versuchter Sachbeschädigung hat die Saalfelder Polizei die Ermittlungen gegen einen 22 und 24-jährigen Tatverdächtigen aufgenommen, die am Freitag gegen 17:00 Uhr in Saalfeld, in der Rudostädter Straße Kreuzung Mittlerer Watzenbach einen Pkw-Fahrer mit einem Messer bedroht haben sollen.

Beide Tatverdächtige liefen zur Tatzeit auf der rechten Fahrbahnseite der Rudolstädter Straße stadteinwärts und beabsichtigten an der Kreuzung Mittlerer Watzenbach die Straße zu queren, als sich von hinten ein rot-brauner Kleinwagen näherte und nach rechts abbog. Beim Vorbeifahren versuchte der Ältere nach dem Pkw zu treten. In der Folge stoppte das Fahrzeug und die vier Insassen stiegen aus dem Pkw. Zwischen den Personengruppen soll es zu einem Wortgefecht gekommen sein, in deren Folge der 24-jährige Tatverdächtige ein Klappmesser zog und einen zirca 40-jährigen Insassen des Pkw´s bedrohte. Ohne weitere Tathandlungen setzte die beiden Fußgänger ihren Weg stadteinwärts fort, die vier Insassen bestiegen das Fahrzeug und fuhren weiter.

Durch eine Zeugin konnte der Tatablauf und der weitere Weg der beiden Tatverdächtigen beobachtet werden, so dass diese im Bereich des Bahnhofs durch Einsatzkräfte festgesetllt und zu weiteren Ermittlungen zur Dienststelle verbracht wurden.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatablauf geben können. Insbesondere wird gebeten, dass sich die Insassen des rot-braunen Kleinwagens, hierbei soll es sich um zwei männliche und zwei weibliche Personen im geschätzten Alter von 40 und 70 Jahren handeln, bei der Saalfelder Polizei persönlich oder unter Telefon 03671-560 melden.

