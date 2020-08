Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall in Jagdshof

Sonneberg (ots)

Am Samstag ereignete sich gegen 13:00 Uhr ein Verkehrsunfall in Föritztal OT Jagdshof. Ein 19jähriger Dodgefahrer befuhr die Hauptstraße in Richtung Sonneberg, in einer Linkskurve wurde er durch die Sonne geblendet und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er mit der entgegenkommenden 42jährigen Fordfahrerin. Diese wurde durch den Aufprall leicht verletzt und durch den ebenfalls alarmierten Rettungsdienst versorgt. Beide Fahrzeuge wurden im Frontbereich stark beschädigt, bei dem Dodge wurde sogar das linke Vorderrad abgerissen.

