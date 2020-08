Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Durstige Zweiradfahrer, beide betrunken, einer gestürzt

Saalburg- Ebersdorf (ots)

Am 08.08.2020 gegen 19:00 Uhr wurden Beamte der Polizeiinspektion Saale- Orla auf einem 38- jährigen Leichtkraftrad- Fahrer in Saalburg, Kulmer Straße, aufmerksam, der so eben gestürzt war und sich hierbei leichte Verletzungen zuzog. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde beim 38- jährigen Atemalkoholgeruch wahrgenommen. Ein vor Ort durchgeführte Alkoholvortest ergab einen Wert von 1,06 Promille. Aus diesem Grund musste der junge Mann mit zur Blutentnahme ins Krankenhaus nach Schleiz. Außerdem wurde der Führerschein sichergestellt und ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Besonders kurios war, dass auch der Begleiter des 38- jährigen Mannes, ein 36- jähriger Moped- Fahrer, ebenfalls unter dem Einfluss von Alkohol stand. Da ein Alkoholvortest vor Ort nicht durchführbar war, musste auch der Moped- Fahrer mit zur Blutentnahme ins Krankenhaus nach Schleiz. Ihm erwartet nun ebenfalls eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

