Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Sachbeschädigung am Spielplatz

Tanna (ots)

In der Nacht vom 07.08.2020 zum 08.08.2020 zerstörten bislang unbekannte Täter mehrere Zaunsfelder an einem Gartenzaun um den Spielplatz in Tanna nahe dem Feuerwehrhaus. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizeiinspektion Saale- Orla tel. unter 036634310 entgegen.

