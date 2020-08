Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unbekannte schlagen Beifahrerscheibe ein und verletzen Insassen

Dorfkulm (ots)

Am frühen Samstagmorgen kam es zu einer Auseinandersetzung nach einer Veranstaltung in Dorfkulm -bisherigen Erkenntnissen zufolge fand eine Privatfeier in der Dorfstraße statt. Gegen 02:30 Uhr beabsichtigte ein 19-jähriger aus Kaulsdorf die Örtlichkeit zu verlassen und stieg in sein Fahrzeug, welches durch seinen Kumpel gefahren werden sollte. In diesem Moment stellte sich ein 22-jähriger Saalfelder vor den VW Golf und hinderte die beiden Insassen so am Wegfahren. Plötzlich schlugen bislang Unbekannte, teils Vermummte, die Beifahrerscheibe des Fahrzeugs ein und verletzten den Geschädigten durch Schläge im Gesicht, sodass er sich nach Beendigung der Anzeigenaufnahme ins Krankenhaus begeben musste. Zum Tatmittel, mit welchem die Scheibe eingeschlagen wurde, ist bislang nichts bekannt. Die Ermittlungen zu Umständen und Hintergründen dauern an- sachdienliche Hinweise nimmt die KPI Saalfeld unter 03672-417 1464 entgegen.

