Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Versuchter Einbruch in einen Container

Neustadt an der Orla (ots)

Am 02.08.2020 zwischen 16:30 Uhr und 18:30 Uhr versuchte ein oder mehrere bislang unbekannte Täter den Container der Firma TSI in Neustadt/ Orla, Weltwitzer Weg gewaltsam zu öffnen. Hierfür wurde das Zahlenschloss vom Container abgerissen. Trotzdem gelangte der oder die Täter nicht in den Container, da die Tür weiterhin verschlossen blieb. Es entstand ein Sachschaden von ca. 200,- EUR. Hinweise zu dem oder den Tätern nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla unter der Tel.-Nr.: 036634310 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell