Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrzeugführer mit mehr als 0,5 Promille

Bad Lobenstein (ots)

Am 02.08.2020 gegen 10:00 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Saale- Orla einen 58- jährigen Honda Fahrer in Bad Lobenstein, Wurzbacher Straße. Beim Fahrzeugführer wurde im Rahmen der Verkehrskontrolle Alkoholgeruch in der Atemluft wahrgenommen. Der durchgeführte Test ergab einen Wert von 0,82 Pr. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Den 58- jährigen erwartet nun ein Bußgeld von 500,- EUR, ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte im Verkehrszentralregister.

