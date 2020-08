Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Geldbörse beim Einkaufen entwendet

Schleiz (ots)

Am 31.07.2020 zw. 12:15 Uhr und 12:30 Uhr erledigte eine 68- jährige Schleizerin ihre Einkäufe in einem Supermarkt am Austeg in Schleiz. Auf dem Parkplatz des Marktes hat der oder die Täter den auffällig gelb aussehenden Stoffbeutel in einem unbeaufsichtigten Moment vom Einkaufskorb genommen. Das darin befindliche Portmonee wurde später im Stadtgebiet wiedergefunden. Jedoch fehlte das enthaltene Bargeld. Hinweise zu dem oder den Tätern, die zur Tatzeit mit einem auffällig gelben Stoffbeutel vom Einkaufsmarkt weggelaufen sind, nimmt die Polizeiinspektion Saale- Orla unter der Tel.-Nr.: 036634310 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell