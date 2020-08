Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Blitzeinschlag verursacht Waldbrand

Lauscha (ots)

Durch einen Jäger wurde gestern Abend gegen 20:30 Uhr ein Waldbrand im Bereich Tierberg in Lauscha in Richtung Ernstthal gemeldet. Aufgrund eines Blitzeinschlages kam es zur Entzündung von einem ca. 300 m² großen Waldgebiet. An den Löscharbeiten, die ca. zwei Stunden andauerten, waren mehrere Feuerwehren beteiligt.

