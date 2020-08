Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall unter Alkoholeinfluss

Neustadt/ Orla (ots)

Ein 21- jähriger Audi Fahrer fuhr am 02.08.2020 gegen 02:00 Uhr von Molbitz in Ri. Stößwitz. In einer Rechtskurve am Ortsausgang von Molbitz kam der 21- jährige nach links von der Fahrbahn ab. Dabei streifte er eine Laterne und einen Leitpfosten sowie einen Baum. Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten Atemalkoholgeruch beim Audi- Fahrer fest. Ein vor Ort durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,33 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme im Krankenhaus Pößneck durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Die Straßenlaterne war nicht mehr funktionsfähig. Der Audi musste abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 13.000,- EUR.

