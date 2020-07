Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Totalentwendung von Fahrzeug- Zeugenhinweise erbeten

Saalfeld (ots)

Am Mittwochabend (29.07.2020) entwendeten Unbekannte ein Fahrzeug vom Gelände des Opel-Autohauses Hoffmann in Saalfeld Am Mittleren Watzenbach. In der Zeit zwischen 22:25 Uhr bis 22:40 Uhr machten sich der/die Täter an einem Opel Astra Kombi in grau im Wert von etwa 36.000 Euro zu schaffen und stahlen das Fahrzeug. Bereits Anfang Juli (05.07.2020) kam es zu einem ähnlich gelagerten Vorfall in dem Autohaus- auch hier wurde ein Opel Astra durch bislang Unbekannte entwendet. Zeugen, welche Täterhinweise geben können oder am Tatabend Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich an die Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld unter 03672-4171464 zu wenden.

