Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Lkw schiebt 2 Fahrzeuge aufeinander, Frau wird leicht verletzt

Pößneck, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Mittwoch gegen 14:00 Uhr befuhr eine 58-jährige Fahrzeugführerin die B281 in Pößneck in Richtung Neustadt an der Orla. Auf Höhe des Lutschgenparks hatte sie die Absicht nach links abzubiegen. Sie musste jedoch anhalten, um den Gegenverkehr passieren zu lassen. Eine dahinter fahrende 55-Jährige bemerkte dies und bremste ihren VW ebenfalls ab. Der folgende 30-jährige Fahrzeugführer eines Lkw bemerkte die Situation jedoch zu spät und schob den VW auf den davor stehenden Seat. Nach dem Zusammenstoß klagte die VW-Fahrerin über Schmerzen im Halsbereich und wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 5000 Euro.

