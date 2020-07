Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einbruchsdiebstahl in Gartenhaus

Steinach (ots)

In der Zeit von Montag, 27.07.2020, 09:30 Uhr bis 14:30 Uhr verschaffte sich ein bisher unbekannter Täter durch Manipulation am Türschloss Zutritt zu einem Gartenhaus am Bocksberg. Aus dem Gartenhaus wurden Getränke, elektrische Geräte sowie Werkzeuge entwendet. Hinweise zu dem Einbruchsdiebstahl nimmt die Polizeiinspektion Sonneberg unter der Rufnummer 03675-8750 entgegen.

