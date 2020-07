Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Versuchter Gewinnspielbetrug

Föritztal (ots)

Eine unbekannte weibliche Person rief am Montag bei einem 77-jährigen in Neuhaus-Schierschnitz an und verlangte für die Auszahlung eines angeblichen Gewinnes in Höhe von 39.900 Euro im Gegenzug den Kauf von Amazon-Gutscheinen im Wert von 750 Euro. Der Mann fiel nicht auf die Betrugsmasche herein und informierte stattdessen die Polizei.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell