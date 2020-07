Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Linienbus übersehen, zwei Personen leicht verletzt

Friesau (ots)

Am 27.07.2020 gegen 11:00 Uhr befuhr die 83- jährige Fiat Fahrerin die L1095 aus Saalburg kommend in Richtung Bad Lobenstein. An der Ausfahrt "Friesau" beachtete die 83- jährige das Vorfahrtszeichen nicht, so dass es zu einem Zusammenstoß zwischen ihrem Fiat und einem aus Richtung Remptendorf kommenden (L1102)Linienbus kam. Auf Grund des Zusammenstoßes verletzten sich die 83- jährige Fahrerin des Fiat, so dass diese ins Krankenhaus nach Schleiz verbracht werden musste. Ein 8- jähriger Insasse des Busses wurde ebenfalls leicht verletzt und musste ins Krankenhaus nach Hof verbracht werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell