Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Nach Alkoholfahrt schwerverletzt ins Krankenhaus

Neustadt/ Orla (ots)

Ein 30- jähriger Opel Fahrer (deutsch) befuhr am 28.07.2020 gegen 01:30 Uhr die B281 von Pößneck kommend in Richtung Gera. Zwischen den Aus-/ Auffahrten Moderwitz und Dreitzsch kam der 30- jährige Kfz- Führer nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei überschlug sich das Kfz mehrfach. Ein zufällig vorbeifahrender Lkw- Fahrer erkannte den nicht mehr fahrbereiten, im Feld stehenden, Opel und informierte die Polizei. Vor Ort wurden beim Fahrzeugführer neben Kopfverletzungen auch ein Atemalkohowert von 1,45 Pr. festgestellt. Die medizinischen Behandlungen als auch die Blutentnahme beim Fahrzeugführer wurden in einem Krankenhaus in Gera durchgeführt. Der Führerschein des 30- jährigen wurde sichergestellt und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Das schrottreife Kfz musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell