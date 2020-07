Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen zu Verkehrsunfallflucht gesucht

Saalfeld (ots)

Am Freitag kam es in der Sonneberger Straße zwischen 14 und 22 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Unfallverursacher befuhr die Sonneberger Straße aus Richtung Markt kommend in Richtung Garnsdorfer Straße und kam oberhalb der Einfahrt Eichendorffstraße offenbar aus ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn, wobei er einen in Gegenrichtung abgeparkten grauen Pkw VW streifte und Sachschaden verursachte. Die Polizei sucht nach Hinweisen zum Unfallverursacher.

