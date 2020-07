Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Brand mehrerer Gartenhütten

Rudolstadt (ots)

Am Samstag kam es gegen Mittag zum Brand mehrerer Gartenhütten in der Gartenanlage an den Saalgärten. Nachdem zunächst eine Gartenhütte aus bisher ungeklärter Ursache in Brand geraten war, griff das Feuer auf 2 weitere Gartenhütten über, sodass zwei der drei angegriffenen Gebäude vollständig abbrannten. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde in den Überresten der Hütte, in welcher der Brand ausgebrochen war, ein Leichnam gefunden, dessen Identität noch ermittelt wird. Bisher geht man davon aus, dass es sich hierbei um den 85-jährigen Bewohner der Gartenhütte handelt. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt derzeit zur Brandursache. Aufgrund der am Brandort anliegenden Bahngleise kam es zeitweise zu Einschränkungen des Bahnverkehrs.

