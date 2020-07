Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Männer gehen mit Schlagstock und Messer aufeinander los

Rudolstadt (ots)

Am gestrigen Abend wurde eine wechselseitige gefährliche Körperverletzung in Rudolstadt mitgeteilt. Aus bislang unbekannter Ursache waren zwei Männer aus Rudolstadt in einer Wohnung im Erich-Correns-Ring aneinandergeraten, worauf der 24-Jährige sein Gegenüber unvermittelt mit einem Schlagstock im Bereich des Kopfes angriff. Zur Abwehr nahm sich der 49-jährige ein Messer und verletzte den Jüngeren durch Schnitte am Kopf. Die Verletzungen beider sind nicht lebensbedrohlich, jedoch nahm die KPI Saalfeld nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Ermittlungen wegen der wechselseitigen Gefährlichen Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung auf- die Tatmittel wurden sichergestellt.

