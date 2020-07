Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen zu Verkehrsunfallflucht gesucht

Lehesten (ots)

Am 20.07.2020 kam es gegen 23:30 Uhr in Lehesten in der Bahnhofstraße Höhe Hausnummer 4 zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Lkw befuhr bisherigen Erkenntnissen zufolge die Kleine Gasse entgegen der Einbahnstraße und bog nach rechts in die Bahnhofstr. ab. Hierbei touchierte er eine Hauswand mitsamt Dachrinne, weiterhin wurde ein Verkehrszeichen sowie der Bordstein beschädigt. Vermutlich fuhr der Lkw in die gesperrte Straße, Breite Straße ein, wendete und fuhr entgegen der Einbahnstraße um dann rechts in die Bahnhofstraße abzubiegen. Es könnte sich um einen dreiachsigen Lkw mit weißem Auflieger gehandelt haben. Hinweise zum Verursacher nimmt die LPI Saalfeld unter 03671-560 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1504

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell