Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: aufmerksamer Zeuge zu Fahrraddiebstahl und Trunkenheitsfahrt gesucht

Schleiz, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Donnerstag gegen 21:00 Uhr beobachtete ein Spaziergänger, welcher mit seinem Hund unterwegs war, wie ein Mann in der Teichstraße ein Fahrrad an sich nahm und dann schnell damit wegfuhr. Da er zuvor beobachtet hatte, wie ein anderer Mann das Fahrrad dort abstellte und in ein Restaurant ging, schloss er auf einen Diebstahl. Er informierte daher den Besitzer des Fahrrades und schilderte den Sachverhalt einer Streifenwagenbesatzung, welche in diesem Moment vorbeifuhr. Die Beamten begaben sich sofort auf die Suche nach dem Täter und konnten einen 35-jährigen Algerier mit Fahrrad im Bereich einer nahegelegenen Parkanlage feststellen. Es stellte sich heraus, dass es sich hierbei um den Täter handelte. Dieser war zudem sichtlich alkoholisiert. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,0 Promille. Daher wurde neben der Anzeige wegen Diebstahl eines Fahrrades, auch eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gefertigt und zwei Blutentnahmen durchgeführt. Diese wurden im Krankenhaus realisiert. Hier handelte der Mann sich weitere Anzeigen ein, da er die eingesetzte Beamtin und einen Arzt beleidigte. Weiterhin leistete er Widerstand bei der Blutentnahme durch Gewaltandrohung gegenüber eines Arztes.

Da die Beamten sich sofort auf die erfolgreiche Suche nach dem Täter begaben, sind die Personalien des sehr aufmerksamen Zeugen bisher nicht bekannt. Daher wird dieser Mann gebeten sich umgehend bei der Polizeiinspektion Saale-Orla zu melden.

