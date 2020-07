Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen zu Unfallflucht in Saalburg gesucht

Saalburg, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Mittwoch zwischen 12:45 und 14:00 Uhr ereignete sich in Saalburg auf dem Markt gegenüber der Sparkasse ein Verkehrsunfall. Hierbei stieß ein unbekanntes Fahrzeug gegen den Fahrradträger eines geparkten Mercedes. Im Anschluss setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort ohne seinen Feststellungspflichten nachzukommen. Am Fahrradträger entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 250 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Saale-Orla unter 03663/4310 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell