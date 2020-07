Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Oberlemnitz, Saale-Orla-Kreis (ots)

Am Mittwoch gegen 20:15 Uhr befuhr ein 16 Jähriger mit seiner MZ die Verbindungsstraße von Heinersdorf nach Oberlemnitz. In einer Rechtskurve geriet er auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen das Heck eines entgegenkommenden Kleinbusses. Der Motorradfahrer verletzte sich hierbei schwer am Bein und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden (gesamt ca. 1500 Euro). Austretende Betriebsmittel vom Motorrad wurden durch die alarmierte Feuerwehr gebunden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell