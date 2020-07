Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: PKW-Aufbruch -Zeugen gesucht

Burgk(Schleiz) (ots)

Am Montagabend kam es zwischen 18:30 Uhr bis 19:30 Uhr zu einem PKW-Aufbruch in Burgk. Der Geschädigte hatte seinen weißen VW Golf auf dem Parkplatz der Eisbrücke in Burgk abgestellt und war zum Joggen aufgebrochen. Innerhalb dieser knappen Stunde schlug ein bislang unbekannter Täter die Fensterscheibe der Fahrertür ein und entwendete aus dem Fahrzeuginneren Bargeld, hochwertige Sportsachen und diverse andere Gegenstände im Gesamtwert von mehreren hundert Euro. Die Polizei Schleiz sucht nun Zeugen, welche im Tatzeitraum verdächtige Personen im Bereich der Eisbrücke wahrgenommen haben- Hinweise unter 03663-4310.

