Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall zwischen Pkw und STB in Seltendorf

Frankenblick (ots)

Am Montagmorgen befuhr ein 24-Jähriger mit seinem Pkw VW den Wirtschaftsweg aus Richtung Meschenbach in Richtung Seltendorf. Beim Überqueren des unbeschrankten Bahnüberganges übersah der junge Mann einen aus Richtung Sonneberg herannahenden Triebwagen der Südthüringenbahn und kollidierte mit diesen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden, der Pkw-Fahrer sowie die 17 Fahrgäste der Bahn blieben glücklicherweise unverletzt.

