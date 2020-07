Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Pkw Aufbruch

Schleiz, Saale-Orla-Kreis (ots)

Ein 37-Jähriger parkte seinen Pkw VW am 20.07.2020 in der Zeit zwischen 18:30 Uhr und 19:30 Uhr an der L1101 im Bereich der dortigen Stauseebrücke auf einem öffentlichen Parkplatz ab. Als der Mann wieder zu seinem Fahrzeug kam, stellte er fest, dass eine Seitenscheibe des Fahrzeuges eingeschlagen war. Aus dem Innenraum wurden u.a. Bargeld und Bekleidungsgegenstände im Gesamtwert von ca. 400 Euro entwendet. Der entstandene Schaden wird auf ca. 800 Euro geschätzt. Täterhinweise nimmt die PI Saale-Orla unter der 03663/4310 entgegen.

