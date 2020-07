Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall unter Alkoholeinfluss

Schleiz, Saale-Orla-Kreis (ots)

Ein 41-Jähriger befuhr am 20.07.2020 gegen 17:30 Uhr mit seinem Pkw Renault die B281 von Neustadt an der Orla kommend in Richtung Pößneck. Ein davor befindlicher 23-Jähriger beabsichtigte in der Ortslage Oppurg nach links abzubiegen und bremste hierfür ab. Der Fahrer des Renault bemerkt dies zu spät und fuhr auf den Audi auf. Beide Fahrzeuge mussten nach der Kollision abgeschleppt werden, es entstand ein Gesamtschaden von ca. 9000 Euro. Ein Atemalkoholtest bei dem 41-jährigen Mann ergab einen Wert von 1,09 Promille. Dieser musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen, der Führerschein wurde vor Ort entzogen und ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

