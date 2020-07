LPI-SLF: Pressemeldungen der LPI Saalfeld

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Am vergangenen Wochenende in der Nacht von Freitag auf Samstag brachen noch unbekannte Täter in eine Tankstelle in Porstendorf bei Mittelpöllnitz ein. Mit einem Stein wurde eine Scheibe eingeworfen, mehrere Stangen Zigaretten gestohlen und in Eimern weggeschafft, so berichtet ein Augenzeuge. Der männliche Dieb soll ca. 18-20 Jahre alt sein und ein graues Kapuzenshirt getragen haben. Sein Fluchtfahrzeug könnte auf dem landwirtschaftlichen Weg in Richtung Niederpöllnitz gestanden haben.

In der gleichen Nacht gab es auch einen Einbruch in ein Hotel in Oberpöllnitz. Eine Schiebetür wurde gewaltsam aufgedrückt, das Foyer, der Empfangstresen und das Büro danach durchsucht und nach bisherigen Erkenntnissen eine Geldkassette mit Bargeld entwendet. Vermutlich wurde der Einbrecher gestört und brach dann die weitere Tatausführung ab.

Ein Zusammenhang beider Vorfälle ist aufgrund der örtlichen Nähe nicht auszuschließen.

Die Polizei bittet in beiden Fällen um sachdienliche Hinweise.

