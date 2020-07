Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unbekannte entwenden Zigarettenautomat

Haufeld (Rudolstadt) (ots)

In der Samstagnacht entwendeten bislang Unbekannte einen aufgehängten Zigarettenautomat aus dem Bereich der ehemaligen Gaststätte in Haufeld. Auf bislang unbekannte Art und Weise rissen der/die Täter den an der Hauswand befestigten Zigarettenautomat aus dieser heraus und entwendeten ihn. Gegebenenfalls könnte der Automat unter Zuhilfenahme eines Stahlseils oder ähnlichem mit einem Fahrzeug aus der Wand gerissen und abtrasportiert worden sein- zur genauen Schadenshöhe ist bislang noch nichts bekannt. Die Polizei Saalfeld nimmt Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen (im Tatzeitraum 18.07.2020 23:00 Uhr bis 19.07.2020 07:30 Uhr) unter 03671-560 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1504

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell