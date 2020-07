Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Sonneberg (ots)

Am Freitagmorgen gegen 9 Uhr befuhr eine 49-jährige Radfahrerin den Radweg aus Richtung Alte Poststraße in Richtung Neustadter Straße. Die Radfahrerin wich einem ihr entgegenkommenden Radfahrer aus, verlor die Kontrolle über ihr Rad und kam auf die angrenzende Fahrbahn wo sie mit einem vorbeifahrenden Pkw Skoda kollidierte. Bei dem Unfall wurde die Radfahrerin, die keinen Helm trug, schwer verletzt. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Während der Bergung und Unfallaufnahme war die Neustadter Straße voll gesperrt.

