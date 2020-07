Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Schwerer Verkehrsunfall

Tegau (ots)

Auf einem land- und forstwitschaftlichen Weg in der Nähe von Tegau ereignete sich am frühen Abend des 19.07.2020 ein schwerer Verkehrsunfall. Ein Transporterfahrer stieß mit zwei entgegenkommenden Radfahrern zusammen, welche durch den Unfall schwerstverletzt und mit Rettungshubschraubern in Kliniken nach Jena und Zwickau verbracht wurden. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem Transporterfahrer einen Atemalkoholwert von 0,83 Promille fest. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

