Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Berauscht unterwegs

Saalfeld (ots)

Am Samstagmittag wurde in der Bahnhofstraße in Saalfeld ein 22-jähriger Autofahrer mit seiem BMW durch die Polizei kontrolliert.Ein bei bei dem Fahrer durchgeführter Drogenschnelltest ergab, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss berauschender Mittel (Cannabis) stand. Dem Mann droht nun ein Fahrverbot für die Dauer von einem Monat sowie ein deftiges Bußgeld.

