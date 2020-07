Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Drogenfahrt in Sonneberg

Sonneberg (ots)

In den frühen Abendstunden des 18.07.2020 sollte ein 39-jähriger Sonneberger in Sonneberg einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der VW Fahrer entzog sich vorerst der Kontrolle, konnte aber durch die Polizei kurze Zeit später gestoppt werden. Bei dem Fahrer wurden Merkmale des Drogenkonsums festgestellt; ein Vortest reagierte positiv auf Methamphetamin. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und er wurde zur Blutentnahme in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Gegen den Betroffenen wird nun wegen des Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgetz ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Sonneberg

Telefon: 03675 875 0

E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell