Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Trunkenheit im Verkehr

Königsee (ots)

Am Samstagmittag wurde durch Bewohner in der Tiefgarage am Thälmannplatz in Königsee ein Fahrzeug mit laufendem Motor festgestellt, welches die Fahrbahn blockierte. Im Fahrzeug befand sich eine männliche Person, die nicht ansprechbar war. Nachdem der Rettungsdienst informiert wurde, stellte sich heraus, dass der 67-jährige Fahrer des Pkw stark alkoholisiert war und aufgrund seines Zustandes während der Fahrt am Steuer eingeschlafen war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,98 Promille. Nach der Sicherstellung des Führerscheins und einer Blutentnahme beim Beschuldigten erfolgte eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

