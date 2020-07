Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrraddiebstahl- Zeugen gesucht

Unterwellenborn (ots)

Ein unbekannter Täter entwendete am gestrigen Abend (16.07.2020) zwischen 21:50 Uhr bis 22:45 Uhr ein abgestelltes Herrenrad. Der Geschädigte hatte sein Mountainbike der Marke Scott in schwarz im Bereich des Vorraums der Bahnhofsgaststätte in der Ernst-Thälmann-Straße abgestellt,ohne es zu sichern - als er darauf zugreifen wollte stellte er den Verlust fest. Täterhinweise nimmt die LPI Saalfeld entgegen.

