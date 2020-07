Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen zu Verkehrsunfallflucht gesucht

Saalfeld (ots)

Am Mittwoch, dem 15.07.2020, kam es zwischen 09:55 Uhr bis 11:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem LIDL Parkplatz in der Melanchthonstraße. Die Geschädigte hatte zur besagten Zeit ihren PKW Audi A4 in schwarz in einer der Parkflächen vorwärts eingeparkt und die Örtlichkeit verlassen. Nach Erledigung ihrer Wege stellte sie einen Schaden mittig im Heckbereich fest- der Unfallverursacher entfernte sich von der Örtlichkeit ohne Hinweise auf seine Identität zu hinterlassen. Personen, welche im Tatzeitraum einen Zusammenstoß auf dem Parkplatz beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Saalfeld unter 03671-560 zu melden.

