LPI-SLF: Mountainbike aufgefunden

Schleiz, Saale-Orla-Kreis (ots)

Durch Beamte der PI Saale-Orla wurde am 17.07.2020 gegen 00:50 Uhr ein schwarzes Mountainbike der Marke "Bottecchia" in der Ortslage Neustadt an der Orla aufgefunden. Da das Fahrrad nicht gesichert war, könnte dieses aus einer möglichen Diebstahlshandlung stammen. Der Eigentümer wird darum gebeten, sich bei der PI Saale-Orla unter der Nummer: 03663/4310 zu melden.

