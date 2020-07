Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mutter und zwei Kinder bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Schleiz (ots)

Heute Morgen (16.07.2020) befuhr eine 27-Jährige im Beisein ihrer Kinder die Oettersdorfer Straße in Schleiz in Richtung stadteinwärts. Aus bislang unbekannter Ursache kam sie kurz vor 7 Uhr nach links von der Fahrbahn ab und stieß frontal mit einem entgegenkommenden VW Golf zusammen. Die junge Mutter wurde durch den Zusammenstoß in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste unter Zuhilfenahme der Feuerwehr aus dem Wrack geborgen werden. Sie wurde mit schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik nach Jena verflogen. Ebenfalls wurde ihr beiden Söhne im Alter von 3 Monaten und 1,5 Jahren teils schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht- der Fahrzeugführer des anderen Fahrzeugs wurde leicht verletzt. Zum Zwecke der Bergung sowie der Unfallaufnahme war die Fahrbahn bis gegen 9 Uhr voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1504

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell