Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen/Geschädigte zu Überholmanöver gesucht

Gahma/Ruppersdorf (ots)

Am Montagabend (13.07.2020) befuhren Beamte der Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld mit ihrem Funkstreifenwagen die L1099 zwischen Gahma und Ruppersdorf. Kurz nach 19 Uhr wurden die Beamten waghalsig an einer unübersichtlichen Stelle auf der Strecke von einem roten Toyota Corolla-Fahrer überholt, sodass ein entgegenkommender Fahrzeugführer stark abbremsen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der Überholende wurde daraufhin verfolgt und angehalten -gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eröffnet. Zur weiteren Klärung wird nun jedoch derjenige Fahrzeugführer/ Fahrzeugführerin gesucht, welche/r sich im Gegenverkehr befand und stark abbremsen musste- zum Fahrzeug liegen keine Angaben vor. Die Polizeibeamten fuhren einen colorierten Funkstreifenwagen, der Überholende fuhr einen roten Toyota Corolla. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiinspektion Saale-Orla unter 03663-4310.

