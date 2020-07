LPI-SLF: Pressemeldungen der LPI saalfeld mit Bitte um sachdienliche Hinweise

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Saalfeld

Rudolstadt/ Mörla: Tageseinbruch in Wohnhaus

Gestern Vormittag (Mo., 13.Juli) in der Zeit zwischen 09:30 Uhr und 13:15 Uhr wurde durch unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Rudolstadt Mörla durch Aufhebeln eines Fensters im Erdgeschoss eingebrochen. Der oder die Täter durchwühlten mehrere Zimmer und verließen das Haus vermutlich über die Terrassentür. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde Schmuck entwendet. Wer hat verdächtige Wahrnehmungen im genannten Zeitraum in der Ortslage Mörla gemacht oder kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Bad Lobenstein: Betagtem Mann wird Handgelenktasche entwendet

Gestern Nachmittag gegen 16:30 Uhr wurde einem 94-Jährigen in Bad Lobenstein auf offener Straße vor dem Hotel "Schwarzer Adler" die Handgelenktasche, u.a. mit einem höheren Bargeldbetrag und einem Mobiltelefon entwendet. Der männliche Tatverdächtige entfernte sich in Richtung Stadtzentrum, ist ca. 1,75m groß, trug eine kurze, dunkle Hose und dunkle Oberbekleidung. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Saalfeld oder jede andere Polizeidienststelle.

