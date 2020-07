Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Hinweise zur Identität der abgebildeten Person erbeten

Bild-Infos

Download

5 weitere Medieninhalte

Landkreis Sonneberg (ots)

Im Zusammenhang mit einem Betrugsdelikt erhoffen sich die Ermittler der Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld Hinweise aus der Bevölkerung auf die unten abgebildete, weibliche Person. Die Aufnahmen wurden am 27.05.2020 gegen 07:55 Uhr im Bereich der TOTAL-Tankstelle in Sonneberg gefertigt.

Die abgebildete Person kann wie folgt beschrieben werden: -ca. 170-180 cm groß, schlanke Statur -lange, rötlich/blonde Haare zum Zopf gebunden -bekleidet mit pinkem T-Shirt, rosa Sweat-Jacke und dunkler Lederjacke sowie kurzen Jeansshorts und dunklen Turnschuhen -Person trug einen Mundschutz und hatte einen auffällig bunt gemusterten Geldbeutel bei sich -Person trug eine Kette mit Anhänger um den Hals sowie eine rundliche Armbanduhr am rechten Arm -Auffälligkeit: große, bunte Tattoowierung am rechten, vorderen Oberschenkel sowie Tattoowierungen an beiden hinteren Oberschenkeln, Tattoowierung auf der Oberseite der linken Hand

Vermutlich bewegte sich die Gesuchte fußläufig in den direkten Bereich der Tankstelle - Erkenntnisse zu einem auf ein auf dem Tankstellengelände abgestelltem Fahrzeug liegen bislang nicht vor.

Personen, welche sachdienliche Hinweise zur Identität der beschriebenen Person geben können, werden gebeten sich an die KPI Saalfeld unter 03672-417 1464 zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1504

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell