Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Täter bei Einbruch überrascht

Saalfeld (ots)

Ein aufmerksamer Bürger teilte der Polizei Saalfeld am gestrigen Morgen mit, dass er soeben beobachtet, wie eine männliche Person in Saalfeld am Schlossberg in eine Gartenhütte einbrechen würde. Bereits wenige Minuten später vermeldeten die eingesetzten Beamten einen Erfolg- sie hatten den Täter auf frischer Tat beim Durchwühlen der Räumlichkeiten gestellt. Zuvor war der 21-jährige, hinreichend polizeibekannte Libyer über einen Zaun gestiegen und hatte eine Fensterscheibe eingeschlagen um in die Gartenhütte zu gelangen. Der Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen- allerdings wurde seitens der Staatsanwaltschaft kein Haftantrag gestellt, sodass er trotz diverser Voreintragungen nach Abschluss der Maßnahmen aus der Dienststelle entlassen wurde.

