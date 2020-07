Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugenaufruf zu Explosion in Rudolstadt

Rudolstadt (ots)

Am Sonntag Morgen, gegen 02:00 Uhr wurde die Polizei informiert, dass es in Rudolstadt im Bereich des Marktes - Saalgasse zu einer Explosion gekommen sein soll. Die vor Ort eintreffenden Beamten konnten leider keine Personen mehr feststellen, durch die Anwohner wurden sie aber informiert, dass es einen sehr lauten Knall gegeben haben soll. Bei genauerer Betrachtung der Fassaden wurde festgestellt, dass Scheiben an zwei Häusern zerborsten waren. Insgesamt wurden mindestens fünf Fenster beschädigt, der Schaden beläuft sich auf mehr als 1.000 Euro. Durch die Polizisten wurden im Bereich des Marktes zur Saalgasse Reste des explodierten Gegenstandes aufgefunden. Diese werden kriminaltechnisch untersucht. Die Kriminalpolizei führt derzeit Ermittlungen zu diesem Sachverhalt. Es wird wegen Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion ermittelt. Derzeit ist bekannt, dass sich zur fraglichen Zeit eine Personengruppe auf dem Markt aufhielt. Die Polizei sucht dringend Zeugen, die Angaben zur Personengruppe oder zur Aufklärung des Deliktes machen können.

